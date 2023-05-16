В порту Италии пес помог обнаружить почти три тонны кокаина

В порту Италии пес помог обнаружить почти три тонны кокаина1
- 16.05.2023, 23:43
Стоимость найденного наркотика на черном рынке составляет около 800 миллионов евро.
В порту города Джоя-Тауро в южном регионе Калабрия (Италия) правоохранители изъяли 2,7 тонны кокаина. Наркотики помог обнаружить пес. Об этом сообщает ANSA.
Пакеты с кокаином были спрятаны в контейнерах с бананами, которые перевозились в Италию из Эквадора и должны были быть отправлены в Армению через грузинский порт Батуми.
Стоимость найденного кокаина на черном рынке составляет около 800 миллионов евро.
Наркотики были обнаружены с помощью сложных сканеров, которым пользуется таможенное управление, а также благодаря кинологическим подразделениям финансовой гвардии, в частности, с участием служебной собаки по кличке Джоел, приобщенной к поиску наркотиков.