В порту Италии пес помог обнаружить почти три тонны кокаина 1 16.05.2023, 23:43

Стоимость найденного наркотика на черном рынке составляет около 800 миллионов евро.

В порту города Джоя-Тауро в южном регионе Калабрия (Италия) правоохранители изъяли 2,7 тонны кокаина. Наркотики помог обнаружить пес. Об этом сообщает ANSA.

Пакеты с кокаином были спрятаны в контейнерах с бананами, которые перевозились в Италию из Эквадора и должны были быть отправлены в Армению через грузинский порт Батуми.

Стоимость найденного кокаина на черном рынке составляет около 800 миллионов евро.

Наркотики были обнаружены с помощью сложных сканеров, которым пользуется таможенное управление, а также благодаря кинологическим подразделениям финансовой гвардии, в частности, с участием служебной собаки по кличке Джоел, приобщенной к поиску наркотиков.

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