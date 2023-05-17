У сына Лукашенко оказалась неожиданная должность

У сына Лукашенко оказалась неожиданная должность10
- 17.05.2023, 11:25
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Средний сын диктатора засветился в компании скандально известного бизнесмена.
Глава МИД и вице-премьер Эфиопии Демеке Меконнен 16 мая встретился в Аддис-Абебе с белорусской делегацией. Оказалось, в нее входит средний сын Александра Лукашенко — Дмитрий Лукашенко.
В сообщении МИД Эфиопии Дмитрий Лукашенко назван почетным консулом Эфиопии в Беларуси.
Средний сын Лукашенко присутствовал на встрече со скандально известным бизнесменом Александром Зингманом.
Александр Зингман — бизнесмен, который занимается различными проектами в Африке, почетный консул Зимбабве в Беларуси. В 2021 году он попал в скандал в Конго: его арестовали на несколько дней по подозрению в поставках оружия.
С именем Зингмана связывают компанию AFTRADE DMCC, зарегистрированную в ОАЭ. В марте 2023 года стало известно, что правительство Кении планирует купить у компании белорусские трактора, комбайны, самосвалы и другую технику на сумму 320 млн долларов.
Также известно, что Александр Зингман вместе с Сергеем Шейманом, сыном Виктора Шеймана, были бенефициарами бизнеса по добыче золота в Зимбабве.