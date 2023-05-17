У сына Лукашенко оказалась неожиданная должность 10 17.05.2023, 11:25

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Дмитрий Лукашенко

Средний сын диктатора засветился в компании скандально известного бизнесмена.

Глава МИД и вице-премьер Эфиопии Демеке Меконнен 16 мая встретился в Аддис-Абебе с белорусской делегацией. Оказалось, в нее входит средний сын Александра Лукашенко — Дмитрий Лукашенко.

В сообщении МИД Эфиопии Дмитрий Лукашенко назван почетным консулом Эфиопии в Беларуси.

Средний сын Лукашенко присутствовал на встрече со скандально известным бизнесменом Александром Зингманом.

Александр Зингман — бизнесмен, который занимается различными проектами в Африке, почетный консул Зимбабве в Беларуси. В 2021 году он попал в скандал в Конго: его арестовали на несколько дней по подозрению в поставках оружия.

С именем Зингмана связывают компанию AFTRADE DMCC, зарегистрированную в ОАЭ. В марте 2023 года стало известно, что правительство Кении планирует купить у компании белорусские трактора, комбайны, самосвалы и другую технику на сумму 320 млн долларов.

Также известно, что Александр Зингман вместе с Сергеем Шейманом, сыном Виктора Шеймана, были бенефициарами бизнеса по добыче золота в Зимбабве.

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