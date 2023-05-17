Дуда: Включение Беларуси в европейскую семью должно стать приоритетом для Совета Европы
- 17.05.2023, 18:16
По словам президента Польши, необходимо усилить давление на режим Лукашенко.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что «включение свободной Беларуси в европейскую семью должно стать стратегическим приоритетом для Совета Европы». Это прозвучало в ходе дебатов «United for Europe» в рамках 4-го саммита глав государств и правительств СЕ в Рейкьявике.
Польский лидер подчеркнул, что необходимо сохранять солидарность с Украиной столько, сколько потребуется, и заявил также, что Совет Европы должен поддерживать страны Западных Балкан, Украину, Грузию и Молдову на их пути в ЕС. По его словам, необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко и бороться за освобождение всех политзаключенных, включая журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.
«Несмотря на безумную войну Путина, мы должны бороться за укрепление демократии и свободы в современном мире. Я твердо верю, что война в Украине закончится победой свободного мира. Тогда начнется новая глава в истории Совета Европы», – приводит слова президента Польши его пресс-служба.