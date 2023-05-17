Путину сообщили о проблемах с бюджетом из-за крушения нефтегазовых доходов 17.05.2023, 18:22

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За январь–апрель поступления налогов от нефти и газа схлопнулись вдвое.

Наполнение российского бюджета сталкивается с «проблемами», сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду министр финансов Антон Силуанов.

«Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по итогам года. Но проблемы — с нефтегазовыми доходами», — сказал Силуанов.

По данным Минфина РФ, за январь–апрель поступления налогов от нефти и газа схлопнулись вдвое, до 2,3 трлн рублей, а совокупные доходы — на 22%, до 7,8 трлн. Расходы бюджета оказались в 1,4 раза больше, чем доходы, и в результате к началу мая в казне образовалась дыра размером 3,4 трлн рублей.

Сырьевые доходы отстают от плана из-за «конъюнктуры» и скидок, которые нефтяникам приходится давать покупателям, объяснил Силуанов. Впрочем, дисбаланс «временный», заверил он президента: план по доходам исполнен на 30%, а по расходам — на 39%, но этот разрыв будет ликвидирован в последующие месяцы года.

Проблем с наполнением бюджета быть не должно, ответил министру Путин. Россия с апреля добровольно сокращает добычу нефти — специально для того, чтобы уменьшить скидки на сорт Urals, которые зимой достигали 35 долларов за баррель и выше.

«Все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в диалоге и контакте с нашими партнерами по ОПЕК+», — сказал Путин.

По данным Минфина, средняя цена Urals в апреле выросла на 23% и превысила 58 долларов за баррель. Несмотря на это, спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% год к году с 43-47% в январе–марте.

В закон о бюджете заложен дефицит бюджета в размере 2%ВВП, или 2,9 трлн рублей, но в реальности дыра может оказаться вдвое больше — 4% ВВП, прогнозирует Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. «Финам» и БКС оценивают ее размер в 4-5 трлн рублей.

Чтобы вписаться в план, бюджету придется сократить траты ниже уровня прошлого года на протяжении всех оставшихся восьми месяцев, говорит Александр Исаков, экономист по России и СНГ Bloomberg Economics.

В условиях наращивания оборонных расходов из-за войны с Украиной, а также в преддверии запланированных на 2024 год президентских выборов, когда бедному электорату традиционно раздают деньги, сделать это будет трудно, отмечает эксперт.

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