Украинские воины уничтожили российскую БМП
- 17.05.2023, 21:54
Видеофакт.
Бойцы 12-го отдельного отряда специального назначения уничтожили FPV-дроном вражескую БМП. FPV-дроны «Пегас» – это беспилотники, созданные в сотрудничестве с «Армией дронов». Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности. Это квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, делая так из них дроны-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки БПЛА была опубликована в соцсети.