Украинские воины уничтожили российскую БМП 17.05.2023, 21:54

Видеофакт.

Бойцы 12-го отдельного отряда специального назначения уничтожили FPV-дроном вражескую БМП. FPV-дроны «Пегас» – это беспилотники, созданные в сотрудничестве с «Армией дронов». Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности. Это квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, делая так из них дроны-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки БПЛА была опубликована в соцсети.

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