«Белые халаты»: В новополоцкой больнице, куда привозили Бабарико, массовые задержания медиков 4 19.05.2023, 19:05

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Врачей наказывают «сутками» и штрафами.

Массовые задержания врачей прошли в Новополоцкой центральной городской больнице, куда привозили на госпитализацию политзаключенного Виктора Бабарико. Об этом сообщил телеграм-канал медицинской инициативы «Белые Халаты».

По данным медиков, были задержаны хирург Михаил Пачковский (15 суток ареста), уролог Павел Стальмаков (15 суток), фельдшер Наталья Первененок (10 суток), узист Алла Стальмакова (штраф 100 базовых величин), заведующий отделением гинекологии Ирина Васильева (10 суток).

Как развивалась ситуация с Бабарико

Вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что экс-банкир оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось. 29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме отказано.

12 мая правозащитники сообщили, что, по предварительной информации, он больше не числится в своем отряде в ИК-1 в Новополоцке. Позже появилась информация о том, что Виктор Бабарико находится в больнице в СИЗО на Володарского. Но родным ее не подтвердили.

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