закрыть
2 мая 2023, вторник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси колонны с техникой ВС РФ заметили на трассе МЗ

1
  • 2.05.2023, 10:33
  • 4,372
В Беларуси колонны с техникой ВС РФ заметили на трассе МЗ
иллюстративное фото

Зафиксировали и одиночные машины.

На территории Беларуси 1 мая зафиксировали перемещение по дорогам военной техники.

В честности, крупных колонн с техникой Вооруженных сил РФ (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены на отдельных участках трассы М3. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Крупная колонна с техникой Вооруженных сил Беларуси 557-й инженерной бригады (10+ единиц) фиксировалась на трассе М6 (Обухово — Гродно).

Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Гомеле и на отдельных участках трасс М1, М3 и М6.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников