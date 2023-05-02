В Беларуси колонны с техникой ВС РФ заметили на трассе МЗ 1 2.05.2023, 10:33

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иллюстративное фото

Зафиксировали и одиночные машины.

На территории Беларуси 1 мая зафиксировали перемещение по дорогам военной техники.

В честности, крупных колонн с техникой Вооруженных сил РФ (10+ единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены на отдельных участках трассы М3. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Крупная колонна с техникой Вооруженных сил Беларуси 557-й инженерной бригады (10+ единиц) фиксировалась на трассе М6 (Обухово — Гродно).

Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Гомеле и на отдельных участках трасс М1, М3 и М6.

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