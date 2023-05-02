Лукашенковский Минюст зарегистрировал партию «Белая Русь» 20 2.05.2023, 12:14

4,756

В ее состав включили Азаренка.

Лукашенковский Минюст зарегистрировал прорежимную партию «Белая Русь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 мая свидетельство о регистрации партии министр юстиции Сергей Хоменко вручил председателю партии Олегу Романову.

Председателем партии избрали Олега Романова, который до этого возглавлял одноименное общественное объединение, а в высший политический совет структуры включили пропагандиста Григория Азаренка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».