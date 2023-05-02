Лукашенковский Минюст зарегистрировал партию «Белая Русь»20
- 2.05.2023, 12:14
- 4,756
В ее состав включили Азаренка.
Лукашенковский Минюст зарегистрировал прорежимную партию «Белая Русь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
2 мая свидетельство о регистрации партии министр юстиции Сергей Хоменко вручил председателю партии Олегу Романову.
Председателем партии избрали Олега Романова, который до этого возглавлял одноименное общественное объединение, а в высший политический совет структуры включили пропагандиста Григория Азаренка.