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Китай, Узбекистан и Кыргызстан построят дорогу в обход России и Беларуси

  • 21.05.2023, 3:35
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Китай, Узбекистан и Кыргызстан построят дорогу в обход России и Беларуси

Железная дорога будет начинаться на Торугартском перевале.

Китай, Узбекистан и Кыргызстан на саммите в Сиане подписали трехсторонний документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд территории России. Таким образом у этих стран может появиться более короткий путь в Европу, обходящий попавшую под международные санкции Россию, а также лукашенковскую Беларусь. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода».

Первоначально соглашение о строительстве новой дороги было заключено 14 сентября 2022 года в рамках прошедшего в Самарканде саммита ШОС. Новый документ будет определять следующие шаги реализации проекта, такие как разработка детального проектирования, исследование и определение модели инвестиций и финансирования.

Как уточняло издание Eurasianet.org, железная дорога будет начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане, где уже существует железнодорожная ветка, идущая из Китая, и пройдет на север, через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана.

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