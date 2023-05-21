Серия взрывов в Бердянске: над аэродромом РФ поднялся столб огня 1 21.05.2023, 11:47

5,026

ВСУ нанесли удар по российской авиабазе в глубоком тылу.

Сегодня утром оккупированный Бердянск всколыхнули мощные взрывы в районе аэродрома, где концентрируются войска РФ.

О взрывном инциденте массово пишут очевидцы в местных пабликах, передает Диалог.UA.

Серия взрывов прогремела на рассвете. Жители города наблюдали столб огня и черного дыма в районе аэропорта, где концентрируются оккупанты. Предварительно, был нанесен удар по базе ВС РФ. Потери уточняются.

Отметим, что от территорий, подконтрольных ВСУ, до Бердянска свыше 100 км. Это глубокий тыл оккупационной армии РФ.

Нанести удар по российским позициям в данном районе можно только дальнобойными ракетами, например Storm Shadow, которые недавно появились на вооружении ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».