По всему миру проходят акции солидарности с белорусскими политзаключенными 21.05.2023, 20:20

Фото: svaboda.org

Фоторепортаж.

21 мая – Международный день солидарности с белорусскими политическими заключенными. На данный момент в Беларуси узниками совести признаны 1520 человек, но данные правозащитников далеко не полные: число политзаключенных в Беларуси, судя по тому, что аресты происходят ежедневно на протяжении более двух лет, уже должны достигнуть 8-10 тысяч человек.

Сегодня акции солидарности проходят в разных странах мира, в том числе подпольно и в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Волковыск

Минск

Вильнюс

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Рига

Жители латвийской столицы, туристы и посетители чемпионата мира по хоккею узнали о ситуации в Беларуси. В акции вместе с белорусами участвовала Сандра Калниете - депутат Латвии в Европарламенте и символическая крестная политзаключенной Ларисы Бережновой. Также участие в мероприятии приняли и другие известные общественные деятели Латвии.

Варшава

Краков

Белосток

Гданьск

Киев

Львов

Одесса

Прага

Цюрих

Лондон

Стокгольм

Барселона

Бремен

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