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В Минске за «домом правительства» заметили клубы дыма

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  • 22.05.2023, 12:56
  • 6,080
В Минске за «домом правительства» заметили клубы дыма

Что случилось?

Читатель прислал в редакцию Onlíner фотографию с площади Независимости в Минске: на изображении видно, как за «домом правительства» клубится дым. Как оказалось, всему виной пожар в переулке Одоевского: там загорелся частный дом. Видимо, горел серьезно, раз его последствия долетели аж до центра города.

Хозяйка здания до прибытия спасателей вышла самостоятельно, рассказали в МЧС. В данный момент ее обследует бригада скорой медицинской помощи

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