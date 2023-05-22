В Минске за «домом правительства» заметили клубы дыма 7 22.05.2023, 12:56

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Что случилось?

Читатель прислал в редакцию Onlíner фотографию с площади Независимости в Минске: на изображении видно, как за «домом правительства» клубится дым. Как оказалось, всему виной пожар в переулке Одоевского: там загорелся частный дом. Видимо, горел серьезно, раз его последствия долетели аж до центра города.

Хозяйка здания до прибытия спасателей вышла самостоятельно, рассказали в МЧС. В данный момент ее обследует бригада скорой медицинской помощи

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