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Российский пропагандист призвал «покарать финнов» за слова эстонского премьера

  • 22.05.2023, 14:20
Российский пропагандист призвал «покарать финнов» за слова эстонского премьера

Видео, которое показывает уровень «экспертов» на шоу в РФ.

В эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой один из так называемых «экспертов» начал угрожать Финляндии за слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

«Давайте-ка послушаем очень важное заявление, которое сделала финский премьер Кая Каллас. О том, что русские должны каяться, как она сказала, да, за свои преступления. Это очень серьезное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны (на самом деле нет — ред.). Так что теперь, во-первых, мы можем вполне поставить перед Каллас и Финляндией вопрос: А что это означает? Финляндия отказывается юридически от Парижского мирного договора? Если так, то это может снова возродить территориальные споры на севере Европы», — сказал он.

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