СМИ: Ранен замглавы администрации российского города Грайворон

СМИ: Ранен замглавы администрации российского города Грайворон8
- 22.05.2023, 16:57
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В Белгородской области идут столкновения.
Бойцы «Русского Добровольческого корпуса» провели новый рейд на территории Белгородской и Брянской областей РФ. Российские добровольцы добрались до села Безлюдовка, находящегося на расстоянии более 10 километров от украинско-российской границы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что на территорию РФ зашли диверсанты. Ранее он заявлял, что это фейк.
Тем временем в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.
Российские телеграм-каналы сообщают, что во время обстрела здания администрации был ранен заместитель главы города Грайворон. Также ранения получили два сотрудника МЧС.