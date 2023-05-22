СМИ: Ранен замглавы администрации российского города Грайворон 8 22.05.2023, 16:57

7,210

В Белгородской области идут столкновения.

Бойцы «Русского Добровольческого корпуса» провели новый рейд на территории Белгородской и Брянской областей РФ. Российские добровольцы добрались до села Безлюдовка, находящегося на расстоянии более 10 километров от украинско-российской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что на территорию РФ зашли диверсанты. Ранее он заявлял, что это фейк.

Тем временем в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

Российские телеграм-каналы сообщают, что во время обстрела здания администрации был ранен заместитель главы города Грайворон. Также ранения получили два сотрудника МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».