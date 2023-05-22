Бойцы «РДК» захватили российскую технику в Белгородской области 11 22.05.2023, 22:49

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Бойцы «Русского добровольческого корпуса» во время операции в Белгородской области смогли захватить технику оккупантов.

Об этом сообщает «РДК» в Telegram.

Военные, которые помогают защищать Украину от российского вторжения, утверждают, что они захватили российский БТР-82А, который был принят на вооружение только в 2011 году и оборудован 30-мм пушкой.

Также солдаты захватили еще одну технику российских оккупантов, но названия ее не уточнили.

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