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Бойцы «РДК» захватили российскую технику в Белгородской области

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  • 22.05.2023, 22:49
  • 10,722
Бойцы «РДК» захватили российскую технику в Белгородской области

Видео.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» во время операции в Белгородской области смогли захватить технику оккупантов.

Об этом сообщает «РДК» в Telegram.

Военные, которые помогают защищать Украину от российского вторжения, утверждают, что они захватили российский БТР-82А, который был принят на вооружение только в 2011 году и оборудован 30-мм пушкой.

Также солдаты захватили еще одну технику российских оккупантов, но названия ее не уточнили.

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