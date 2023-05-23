ISW: Россияне испытали информационный шок 23.05.2023, 7:40

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Пропагандистов застали врасплох.

Информационное пространство России отреагировало на события в Белгородской области 22 мая паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» состоят в основном из россиян, назвали их предателями РФ, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

«Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления», — говорят эксперты.

Бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин заявил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство в содействии атаке. Он подверг критике российское Минобороны за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

Отмечается, что первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам РДК удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений.

Аналитики отмечают, поскольку большинство российских провоенных блогеров ответили относительно разными сообщениями, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что события застали врасплох российских пропагандистов.

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