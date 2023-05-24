Беларусь начала выпускать кондитерские изделия под российскими брендами 3 24.05.2023, 12:06

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Скрывается, какие именно это кондитерские бренды.

Беларусь начала выпускать кондитерские изделия под российскими брендами. Глава Белгоспищепрома Олег Жидков комментируя белорусско-российское «сотрудничество» в кондитерской сфере, заявил:

- Размещают заказы под своими торговыми марками для того, чтобы дальше уже в российские регионы продавать.

Вместе с тем он не назвал, какие именно кондитерские бренды из России выпускаются в Минске. Однако, он заметил, что они производятся на фабрике печенья в столице, уточнив, что ранее российские компании подобные виды изделий не производили. Он добавил, что за счет этого якобы белорусский производитель снимает проблему продвижения товара на рынке России.

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