В Минске задержали предпринимателя за необычную «закатку»3
- 24.05.2023, 14:19
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Что нашли в банке?
В Минске по подозрению в хранении наркотиков задержали 52-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в МВД.
При обыске у него изъяли более 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке.
«Задержанный пояснил, что выращивал «зелье» для собственного потребления», — сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливается причастность мужчины к их сбыту.