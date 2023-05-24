В Минске задержали предпринимателя за необычную «закатку» 3 24.05.2023, 14:19

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Что нашли в банке?

В Минске по подозрению в хранении наркотиков задержали 52-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в МВД.

При обыске у него изъяли более 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке.

«Задержанный пояснил, что выращивал «зелье» для собственного потребления», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливается причастность мужчины к их сбыту.

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