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В Минске задержали предпринимателя за необычную «закатку»

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  • 24.05.2023, 14:19
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В Минске задержали предпринимателя за необычную «закатку»

Что нашли в банке?

В Минске по подозрению в хранении наркотиков задержали 52-летнего индивидуального предпринимателя, сообщили в МВД.

При обыске у него изъяли более 11 граммов марихуаны, которую он законсервировал в банке.

«Задержанный пояснил, что выращивал «зелье» для собственного потребления», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливается причастность мужчины к их сбыту.

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