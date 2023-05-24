В Европарламенте обсудили ситуацию в Беларуси 24.05.2023, 20:37

Говорили о политзаключенных, русификации белорусов и узурпации Лукашенко власти.

В комитете по иностранным делам Европарламента сегодня состоялись дебаты о ситуации в Беларуси. Во время заседания член комитета Анна Фотыга заявила о русификации белорусов, которую проводит Лукашенко. Об этом польский депутат рассказала корреспонденту «Белсата».

«Лукашенко не только преследует политзаключенных, он ведет войну против всего белорусского общества», – заявила корреспонденту «Белсата» член комитета иностранных дел Европарламента, польский депутат Анна Фотыга. Она отметила, что говорила об этом на дебатах, посвященных ситуации в Беларуси, которые состоялись сегодня на заседании комитета. По словам депутата, «режим Лукашенко русифицирует белорусское общество»:

«Это касается не только представителей польского меньшинства. Лукашенко, что вообще трудно себе представить, русифицирует свой собственный народ, ограничивая доступ к культуре, к языку. В конце концов, Алесь Беляцкий хотел, чтобы судебные заседания проходили именно на белорусском языке. И ему в этом было отказано».

Кроме того, Анна Фотыга прокомментировала заявление Натальи Пинчук, жены политзаключенного Алеся Беляцкого, которая заявила, что контактировать с властями в Минске необходимо только после освобождения всех политзаключенных, а до этого момента смысла в переговорах нет. Депутат на это сказала, что «позиция Европарламента более широкая».

«Конечно, мы как только можем поддерживаем политических заключенных, особенно таких, как Алесь Беляцкий. Мы следим за каждым случаем и пытаемся вмешаться, высказаться и надавить на власти, на лидеров Евросоюза и государств-членов с целью более сильных санкций, которые могли бы оказать давление на режим Лукашенко», – заявила Фотыга, отметив, что проблема не только в политзаключенных.

«Это вовсе не означает, что я умаляю этот вопрос. Лукашенко узурпировал президентскую власть, он не победил на выборах, поэтому он не является демократическим лидером, и он постоянно очень активно участвует в поддержке войны, которую Владимир Путин ведет против Украины. Считаю, что освобождение политзаключенных – абсолютно необходимое условие, однако наш партнер – белорусская оппозиция», – сказала депутат.

Отвечая на вопрос «Белсата» о лоббировании некоторыми государствами ЕС отмены калийных санкций, Анна Фотыга подчеркнула, что Польша и страны Балтии, наоборот, выступают за усиление ограничений:

«Мы выступаем за более широкие санкции против режима Лукашенко, включая калийные. Уверена, что рано или поздно наша точка зрения будет принята во внимание, ведь мы, к сожалению, правы».

Комментируя приглашение Лукашенко на саммит ООН, посвященный целям устойчивого развития, Анна Фотыга заметила, что после войны в Украине систему Организации Объединенных Наций нужно будет менять:

«Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, – агрессор против соседнего государства, другого члена ООН. Это проблема. Резолюции Совбеза не одобряются. Мы имеем механизм: резолюции, одобряемые Генеральной Ассамблеей. Однако система Организации Объединенных Наций после войны должна будет претерпеть серьезные изменения».

Депутат заявила, что вообще выступает за то, чтобы удалить Россию из ООН. «Однако существует одна проблема: ООН объединяет лидеров стран, которые далеки от демократии», – подытожила Фотыга.

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