Шойгу прибыл в Минск 6 25.05.2023, 8:45

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Диктатор Лукашенко в столице отсутствует.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщает ТАСС.

Российское агентство отмечает, что сегодня в Минске участники заседания Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ обсудят «региональные вызовы и угрозы».

«В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказано в сообщении.

В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, отметили в российском военном ведомстве.

Напомним, что диктатор Лукашенко в столице отсутствует: вчера он улетел в Москву.

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