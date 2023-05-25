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Шойгу прибыл в Минск

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  • 25.05.2023, 8:45
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Шойгу прибыл в Минск

Диктатор Лукашенко в столице отсутствует.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщает ТАСС.

Российское агентство отмечает, что сегодня в Минске участники заседания Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ обсудят «региональные вызовы и угрозы».

«В ходе заседания главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказано в сообщении.

В заседании предусматривается участие министров обороны государств-членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника Объединенного штаба ОДКБ, отметили в российском военном ведомстве.

Напомним, что диктатор Лукашенко в столице отсутствует: вчера он улетел в Москву.

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