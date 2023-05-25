Шойгу: Контроль над ядерным оружием в Беларуси будет только у РФ 28 25.05.2023, 12:14

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Глава российской Минобороны опроверг слова Лукашенко.

Россия будет контролировать размещенное на территории Беларуси ядерное оружие. Москва также будет принимать решение о его применении. Оружие не передается Беларуси. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – приводит его слова ТАСС.

Сегодня министры обороны Беларуси и России подписали документы, которые определяют содержание российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории нашей страны.

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко назвал «своим» ядерное оружие, которое Путин разместит в Беларуси.

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