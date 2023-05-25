Под Варшавой неизвестные напали на Вячеслава Сивчика

Под Варшавой неизвестные напали на Вячеслава Сивчика7
- 25.05.2023, 13:19
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У белорусского оппозиционера забрали телефон.
Под Варшавой было совершено нападение на белорусского оппозиционного политика, лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчик.
«Вчера вечером у дома, где сейчас проживает Вячеслав Сивчик, трое неизвестных напали на него. Распылив в лицо Вячеславу газовый баллончик, нападавшие исчезли вместе с его телефоном. О способе связи с Вячеславом и его состоянии сообщу позже», — написала в «Фейсбуке» Алена Толстая.
«Я была на связи, потому что не знаю, есть ли вообще место, где Сивчик может быть в безопасности», — добавила она.
«Слышала все в прямом эфире. Не просили сигареты, не цеплялись, застали врасплох и главное — абсолютно молча. Вячеслав успел сказать «на меня напали!» — и дальше звуки драки и возни, а потом сопение человека, бегущего с телефоном. Затем пропала связь», — добавила она.