Хренин запаниковал из-за «диверсантов» 10 26.05.2023, 11:35

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Виктор Хренин

На «сборы» вызваны руководители Минска и областей.

Министр обороны Виктор Хренин 26 мая проинформирует руководство Минска и областей, как «бороться с диверсантами».

Это произойдет на ежегодном сборе «Военная безопасность и оборона государства», сообщает «Позірк».

На встрече председателей исполкомов также военных комиссаров будут обучать и ведению обороны населенных пунктов «с опорой на подготовленные укрепленные районы», а также «порядку управления силами» теробороны в ходе обнаружения, блокирования и уничтожения «диверсионных сил противника».

Сбор проводится для «повышения уровня знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах».

Все это происходит на фоне войны РФ против Украины, в которой официальный Минск поддерживает Кремль.

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