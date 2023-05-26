Хренин запаниковал из-за «диверсантов»10
- 26.05.2023, 11:35
- 4,298
На «сборы» вызваны руководители Минска и областей.
Министр обороны Виктор Хренин 26 мая проинформирует руководство Минска и областей, как «бороться с диверсантами».
Это произойдет на ежегодном сборе «Военная безопасность и оборона государства», сообщает «Позірк».
На встрече председателей исполкомов также военных комиссаров будут обучать и ведению обороны населенных пунктов «с опорой на подготовленные укрепленные районы», а также «порядку управления силами» теробороны в ходе обнаружения, блокирования и уничтожения «диверсионных сил противника».
Сбор проводится для «повышения уровня знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах».
Все это происходит на фоне войны РФ против Украины, в которой официальный Минск поддерживает Кремль.