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В Украине ликвидировали высокопоставленного военного летчика РФ

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  • 26.05.2023, 15:18
  • 5,186
В Украине ликвидировали высокопоставленного военного летчика РФ

Москва скрывает детали.

ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного военного летчика РФ. Подтверждена гибель в так называемой «спецоперации» российского майора Евгения Полякова.

О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии в Украине с 2014 года.

Он обнаружил некролог Полякова в одном из российских пабликов. В четверг, 25 мая, состоялось прощание с 37-летним майором ВС РФ в его родном селе Кошелевка, что в Самарской области РФ.

На момент смерти оккупант занимал пост замкомандира вертолетной эскадрильи 487-го отдельного вертолетного полка из состава армейской авиации ВС РФ.

Детали его ликвидации скрываются. Известно только то, что он погиб в ходе захватнической войны против Украины. За это он посмертно награжден «Орденом мужества».

Есть предположения, что он мог быть пилотом ударного вертолета «Ми-28», который 12 мая рухнул в оккупированном Крыму. Однако подтверждения на данный момент нет.

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