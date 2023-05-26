В Украине ликвидировали высокопоставленного военного летчика РФ 2 26.05.2023, 15:18

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Москва скрывает детали.

ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного военного летчика РФ. Подтверждена гибель в так называемой «спецоперации» российского майора Евгения Полякова.

О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer, который мониторит информацию о российской агрессии в Украине с 2014 года.

Заместитель командира вертолётной эскадрильи #487овп майор-сызранец Поляков Евгений Александрович 1986 г.р. успел на Ми-28 полетать в Сирии и на Кавказе, а где-то в СВОВУ стал героем, как непременно станет каждый оккупант https://t.co/abpAhl9VVa #вксрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/Le2M0iTRNK — Necro Mancer (@666_mancer) May 26, 2023

Он обнаружил некролог Полякова в одном из российских пабликов. В четверг, 25 мая, состоялось прощание с 37-летним майором ВС РФ в его родном селе Кошелевка, что в Самарской области РФ.

На момент смерти оккупант занимал пост замкомандира вертолетной эскадрильи 487-го отдельного вертолетного полка из состава армейской авиации ВС РФ.

Детали его ликвидации скрываются. Известно только то, что он погиб в ходе захватнической войны против Украины. За это он посмертно награжден «Орденом мужества».

Есть предположения, что он мог быть пилотом ударного вертолета «Ми-28», который 12 мая рухнул в оккупированном Крыму. Однако подтверждения на данный момент нет.

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