В Бахмуте произошли сдвиги: ВСУ кроют россиян массированным огнем 26.05.2023, 21:21

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Украинская артиллерия ежедневно уничтожает важные объекты противника.

В последнее время артиллерийская составляющая с украинской стороны в Бахмуте увеличилась, сообщил пресс-офицер украинской 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, украинская артиллерия нанесла очень большие потери армии российских оккупантов и продолжает это делать. Ежедневно удается уничтожать такие важные цели, как непосредственно артиллерийское вооружение противника, их БК и бронированную технику.

- Когда мы или наша разведка обнаруживаем их командные пункты, также наносим огневое поражение по этим пунктам. Так что у них очень значительные потери из-за этого и у российских оккупантов артиллерийская составляющая на этом направлении значительно уменьшилась. И можно сказать, что сейчас огневое поражение от нашей артиллерии по самому Бахмуту преобладает уже российскую артиллерию. То есть, у нас получается больше такой количественный и массированный огонь, - акцентировал Калашников.

Кроме того, пресс-офицер 26 артиллерийской бригады отметил, что в своих прицелах украинские гармаши наблюдают за движениями врага в Бахмуте в том числе за «вагнеровцами».

- В данном случае за боевиками Пригожина у нас больше смотрят наши собратья, которые находятся на нуле - это пехота. Однако, мы тоже через свои «глаза» можем наблюдать их движения. И надо сказать так, что Пригожин давно уже хочет уйти из Бахмута, уйти «победителем». Чтобы после того, как мы возьмем Бахмут вновь, он уже был ни при чем, лавры победителя остались у него, а поражение он отдаст непосредственно российским войскам, - подчеркнул Калашников.

Он добавил, что со стороны оккупантов под Бахмутом были различные силы, в том числе механизированные подразделения российской армии, российские спецназовцы и воздушно-десантные войска.

Но, по его мнению, всем наемникам ЧВК «Вагнер» не дадут выйти оттуда, потому что заменить их некому.

- Не так много у Пригожина осталось воинов в Бахмуте - это около четырех тысяч. Вероятно, часть он сможет вывести. Но такое большое количество, как четыре тысячи, российская армия не сможет заменить своими. У них и так идет очень большая нехватка в живой силе, поэтому полностью вряд ли ему дадут забрать весь его личный состав, - пояснил Калашников.

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