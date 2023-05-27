Джо Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

Джо Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси2
- 27.05.2023, 10:44
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Президент США дал жесткую оценку.
Президент США Джо Байден заявил, что «крайне негативно» относится к российскому ядерному оружию на территории Беларуси, сообщается на сайте Белого дома.
Американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к размещению в Беларуси российского ядерного оружия, сказал: «Моя реакция очень негативная». Более развернутого ответа Джо Байден не дал.
25 мая министры обороны Беларуси и России подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. В тот же день Александр Лукашенко заявил, что передвижение ядерных боезапасов уже началось.
В Белом доме ранее говорили, что договоренности между Минском и Москвой не стали для США основанием корректировать размещение собственных ядерных сил. В Вашингтоне также заявили, что не видят «никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия из Беларуси».