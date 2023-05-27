Александр Кабанов: У Виктора Бабарико может быть сломано ребро и пробито легкое 2 27.05.2023, 11:45

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Политзаключенного могли сильно избить сотрудники колонии.

Экс-банкира и бывшего претендента в президенты Виктора Бабарико могли сильно избить в колонии. Об этом сообщил в эфире «Белсата» блогер Александр Кабанов.

Кабанов говорит, что, по его информации, к этому могли быть причастны сотрудники колонии, так как, когда Бабарико находился в ШИЗО, доступа других заключенных к нему не было.

«Изначально, когда обсуждались его диагнозы, мне врачи знакомые сказали, что у него пробито легкое, значит сломаны ребра. На самом деле мне вторые источники из колонии сказали, что его избили, что сломано ребро, которое попало в легкое. Самое важное в том, что по мнению тех, кто там находится, дана команда сверху по максимуму ужесточить режим содержания таких знаковых фигур, начать жестко с ними обращаться. Ради чего это все? По моему мнению, власть не хочет, чтобы люди узнавали, что происходит в колониях, и вот на них она показывает».

Уже больше месяца об осужденном на 14 лет колонии Викторе Бабарико ничего не известно. Известно, что он был госпитализирован в ночь с 24 на 25 апреля в больницу в Новополоцке. 12 мая появилась информация от правозащитников, что к своему отряду в новополоцкой колонии он якобы уже не приписан, а после — о том, что его якобы перевели в тюремную больницу при СИЗО-1 в Минске. Но больше никаких сведений не поступало.

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