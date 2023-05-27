Польский генерал ответил Лукашенко и назвал предпосылки освобождения Беларуси 27.05.2023, 15:09

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Белорусская армия не захочет сражаться за диктатора.

В эфире «Układ otwarty — Igor Janke» бывший командующий Сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра обороны генерал Вальдемар Скшипчак ответил на выпады Александра Лукашенко и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в свой адрес.

Ответ на критику Лукашенко

«Около года назад, наверное в апреле, я сказал, что в Украине находятся вооруженные формирования солдат-белорусов, поставивших целью поддержку украинской армии.

Я считаю, что белорусы крепко присоединились к оборонительной войне, которую ведет Украина против российской агрессии. Кажется, что атмосфера, в Беларуси абсолютно способствует тому, чтобы Лукашенко перестал быть главой этой страны и чтобы это государство изменило систему управления.

Не хочу оценивать какие для этого возможности, я не имею глубоких познаний, чтобы оценивать, что происходит сейчас в белорусском обществе. Но в очередной раз выскажу взгляд, что белорусские военные формирования, которые в данный момент воюют на стороне Украины, после окончания боевых действий пойдут на Беларусь. Они вернутся к себе, так как в них не будет нужды в Украине.

Кажется, они [белорусские добровольцы — прим.] четко это акцентируют, что они для того и борются за свободу Украины, чтобы потом все, кто поддерживает Беларусь и думает о свободной Беларуси тоже начали борьбу за ее освобождение.

Я высказал этот взгляд и считаю, что так будет, хотя я не могу прогнозировать наверняка.

[С Лукашенко и Кремлем — прим.] произошел не обмен взглядами, а истерия с той стороны. Я считаю, что высказанное мною не атака на тех господ из Кремля, но мне очень приятно, что они это так восприняли. У них, наверное, нервы не выдерживают, раз они так быстро впадают в истерику, а это хороший знак для нас, хороший знак для белорусов.

Все об этом говорят и все знают, что Лукашенко более двух лет находится в трудной ситуации, по сути он зажат Путиным и стал его такой марионеткой или даже хуже.

Другой вопрос, надо напомнить нам всем, а также «историкам» из Кремля и Минска, что это они атакуют Польшу около двух лет, штурмуя мигрантами нашу границу и пытаясь создать конфликт на нашем восточном рубеже.

Я считаю, что этих атак и инцидентов было столько, что они стали достаточным поводом для военного ответа Польши на эти действия Беларуси, так как Беларусь с нами находится в состоянии необъявленной войны. Она нас непрерывно атакует, все время эту границу штурмуют, все время Лукашенко угрожает, что готов к конфронтации с Польшей».

Предпосылки для освобождения Беларуси

Далее генерал Скшипчак отметил, что освободительные силы могут победить только при нескольких условиях.

«Во-первых, Россия должна быть не в состоянии никаким образом помочь Беларуси. Но это будет зависеть от НАТО и от Украины, которая, по моему мнению, даже перед перемирием поставит российской армии шах самой угрозой контрнаступления. Русские не смогут сдвинуться с Украины, так как каждое движение российских войск из Украины на Беларусь украинцы используют — и русские об этом знают.

Лукашенко не имеет такого потенциала, чтобы эффективно бороться с такой угрозой, которая, например, возникнет при заходе из Украины двух выдающихся, хороших, элитарных полков, которые прекрасно воюют.

Наконец, я уверен, — говорит генерал, — что белорусская армия не захочет сражаться за Лукашенко. Генеральская элита из его окружения, конечно, будет хотеть его защищать, но белорусская армия — нет и общество тоже — нет»,— сказал он.

«Я убежден, что с течением времени белорусское общество эволюционирует и видит, что происходит за южными границами», — говорит Скшипчак.

«А сейчас ключевой вопрос — это чтобы действия Европейского союза усилили эти условия, чтобы шла поддержка всем тем белорусам, которые ожидают, что Европа поможет Беларуси», — отметил он.

Влияние размещения ядерного оружия в Беларуси

«Даже если ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси, оно будет в руках русских. Лукашенко не будет принимать решение об использовании ядерного оружия, так как оно ему не принадлежит. Это будет оружие под контролем русских».

«Это размещение не меняет ничего во всей этой ситуации по причине того, что носители ядерного оружия, которые имеет НАТО, достигают далеко за Минск. И нет никакой нужды размещать оружие на территории Польши или Литвы, — говорит генерал. — Поэтому я бы этому шантажу и истерии Кремля и Минска не поддавался бы».

«Похоже на то, что масштаб проблем, ожидающих Россию, будет возрастать каждый день».

Почему Украина имеет право поддержать действия против Лукашенко

«Лукашенко — прямой участник войны против Украины. Он постоянно поддерживает Путина — дает аэродромы, дает базы, с территории Беларуси наносились удары по западной и центральной Украине.

Я считаю, что в случае перемирия Украина имеет право — ведь Лукашенко это агрессор — принять участие в вооруженной поддержке Полка Калиновского и белорусских формирований. И Лукашенко это осознает — он совершил агрессию против Украины и теперь та имеет полное право поддержать всех, кто хочет, чтобы тот ответил за совместную с Путиным агрессию.

Кажется, белорусы могут рассчитывать на очень сильную поддержку Украины. А мы, наверное, не станем отказывать ей в поддержке.

Сегодня оценка ситуации в Украине [относительно Тихановской и Полка Калиновского] не такая, какой она будет через один, два или три месяца. Поэтому увидим, что будет».

Как сообщал сайт Charter97.org ранее генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что (Польша готова поддержать войска https://charter97.org/ru/news/2023/5/24/549261/), которые будут вести операцию против Лукашенко.

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