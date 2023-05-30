Лаврова подняли на смех из-за приема в африканской Бурунди 24 30.05.2023, 15:30

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Главу МИД РФ встретили «как своего».

Пытаясь найти партнеров в ситуации международной изоляции, глава МИД РФ Лавров был вынужден отправиться в самую бедную страну Африки и всего мира, передает dialog.ua.

Видео посещения Бурунди сегодня опубликовали кремлевские информационные агентства.

На опубликованных кадрах темнокожие люди с барабанами босиком выплясывают прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома перед вышедшим из самолета Лавровым.

Российские СМИ хвастаются, что их дипломат проведет встречи с руководством самой бедной страны мира в городе Бужумбуре.

В Сети уже активно иронизируют над визитом и отмечают, что Москва может заключить с Бурунди «исторический союз».

В этой стране официально за чертой бедности находится 60 % населения, средняя продолжительность жизни всего 40 лет. В Бурунди полностью отсутствующет здравоохранение, нулевая социальная система.

«Наверное, будут обмениваться и передавать свой опыт. Надеюсь, с Бурунди тоже будет заключено соглашение о неразвертывании в космосе вооружений? Интересно, если на торжественный ужин в честь встречи подадут копченый окорок из какого-то местного министра, это будет считаться признаком особого уважения к высокому гостю?» - с сарказмом пишет в своем Telegram-канале российские блогер Анатолий Несмиян.

Ранее Лавров посетил Кению. После вторжения оккупационной армии РФ в Украину фигура российского министра стала токсичной на дипломатическом уровне.

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