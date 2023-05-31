закрыть
31 мая 2023, среда, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупанта

  • 31.05.2023, 16:34
  • 1,822
Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупанта

Опубликованы кадры ювелирной работы ВСУ.

Бойцы Вооруженных сил Украины продемонстрировали высокий уровень мастерства, сбросив осколочный боеприпас ВОГ с беспилотника. Снаряд, направленный на притаившегося российского захватчика, угодил ему прямо по голове, передает Телеграм-канал «Украина 365».

На видео заметно, что российскому военному нанесен тяжелый урон, однако неясно, убит он или остался в живых.

Безусловно, его могла спасти от смерти каска, однако есть предположения, что если он и выжил, то навсегда останется инвалидом.

«Головокружительные приключения российских оккупантов», - так прокомментировали видеофрагмент авторы канала, опубликовавшего его.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда