Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупанта
- 31.05.2023, 16:34
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Опубликованы кадры ювелирной работы ВСУ.
Бойцы Вооруженных сил Украины продемонстрировали высокий уровень мастерства, сбросив осколочный боеприпас ВОГ с беспилотника. Снаряд, направленный на притаившегося российского захватчика, угодил ему прямо по голове, передает Телеграм-канал «Украина 365».
На видео заметно, что российскому военному нанесен тяжелый урон, однако неясно, убит он или остался в живых.
Безусловно, его могла спасти от смерти каска, однако есть предположения, что если он и выжил, то навсегда останется инвалидом.
«Головокружительные приключения российских оккупантов», - так прокомментировали видеофрагмент авторы канала, опубликовавшего его.