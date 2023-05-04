Глава разведки НАТО заявил о подготовке России к ударам по подводным кабелями в ЕС 4.05.2023, 3:08

В операции принимают участие российские военные и спецслужбы.

Россия готовится к атаке по подводной инфраструктуре НАТО. Для этого руководство страны изучает подводные системы альянса, заявил помощник генерального секретаря блока по разведке и безопасности Дэвид Каттлер. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Каттлера, Россия составляет карты критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой, сказал он. Так Москва готовится к ударам по подводным объектам в Европе и Северной Америке. В операции принимают участие российские военные и спецслужбы, добавил он.

Помощник генсека НАТО напомнил, что именно так Россия ведет боевые действия на ранних стадиях конфликта — стремится уничтожить критически важную инфраструктуру. К такой тактике Москва прибегла в войне с Украиной.

Каттлер отметил, что речь идет о подводных кабелях, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. С их помощью ежедневно проводят финансовые транзакции на сумму около $10 трлн.

«Существует повышенное беспокойство по поводу того, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь подорвать жизнь на Западе и получить рычаги влияния против тех стран, которые оказывают поддержку Украине», — заявил помощник генсека НАТО.

Каттлер сказал, что Россия значительно увеличила активность патрулирования в Атлантическом океане. «Российское патрулирование в Атлантике находится на высоком уровне, <…> в отличие от того, что мы видели в последние годы», — сказал помощник главы НАТО по вопросам разведки.

В марте корабли российского ВМФ заметили вблизи португальского острова Мадейра. Адмирал Энрике Гувея-и-Мело, командующий военно-морским флотом Португалии, говорил телерадиокомпании RTP, что это было шпионское судно, которое отслеживало и измеряло подводные кабели.

В апреле скандинавские медиа в совместном расследовании обвинили Россию в сборе разведданных в Балтийском и Северном морях. Как сообщали компании DK, NRK, SVT и Yle, десятки российских научно-исследовательских и рыболовецких судов составляли карту подводной инфраструктуры скандинавских стран, в том числе кабелей.

Основная цель операции — получить информацию, которая позволит парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы или устроить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных, заявили скандинавским изданиям в западных спецслужбах.

«Это то, чем занимаются „исследовательские“ корабли, в рамках подготовки к большой войне с НАТО», — сказал один из собеседников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».