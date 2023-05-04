Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Краснодарском крае

Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Краснодарском крае1
- 4.05.2023, 7:33
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Второе успешное попадание за два дня.
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами. Днем ранее горели резервуары с нефтепродуктами в Тамани.
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», — традиционно заявил российский чиновник.
Российское пропагандистское СМИ ТАСС пишет, что причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.
«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сказал собеседник агентства.