Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Краснодарском крае 1 4.05.2023, 7:33

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Фото:t.me/kondratyevvi

Второе успешное попадание за два дня.

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами. Днем ранее горели резервуары с нефтепродуктами в Тамани.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», — традиционно заявил российский чиновник.

Российское пропагандистское СМИ ТАСС пишет, что причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сказал собеседник агентства.

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