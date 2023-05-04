В Барселоне появился первый в мире вертикальный лес 4.05.2023, 10:42

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В проекте приняли участие более 100 специалистов.

В Барселоне посадили первый в мире вертикальный лес. С его помощью мэрия решила показать местным жителям, как выглядит корневая система деревьев, пишет «Европульс».

Этот лес появился на стене выставочного дворца на холме Монжуик, на площади около 550 квадратных метров. Пока там растут девять деревьев, каждое весом в пять тонн.

Создатели леса собираются вырастить около 19 тысяч растений ста различных видов, среди которых оливковое дерево, гранат, кипарис, лещина, ива и черный и белый тополь.

В проекте приняли участие более ста специалистов, в том числе садовники, агроинженеры и архитекторы.

В это же время в Парме (Италия) решили посадить «съестной» лес. В нем на 5 квадратных километрах будут расти плодовые деревья и кустарники, фрукты и ягоды, которые местные жители смогут собирать бесплатно.

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