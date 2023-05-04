Капитан ВСУ: Россиян лишают способности вести бой 4.05.2023, 15:16

Уничтожаются тыловые запасы топлива оккупантов.

Эксперт Центра оборонных стратегий капитан 1-го ранга запаса Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко отметил, что уже уничтожаются тыловые запасы топлива россиян.

- Горючее в Крым поставляется железнодорожными ветвями и автодорогами Приазовья, а также Крымским мостом. Еще есть морской путь, но он ненадежен. Тыловые запасы топлива врага, в районах приближенных к боевым действиям, уже уничтожаются. Это часть плана, который направлен на то, чтобы лишить возможности противника вести боевые действия, - отметил Рыженко.

По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ, проблематично вести боевые действия на перешейке к полуострову и в горных районах на юге Крыма.

- С точки зрения географии Крым является сложным регионом. Как для обороняющихся, так и для наступающих. Тем, кто обороняется сложно поддерживать пути снабжения. А для наступающих особенности рельефа Крыма и наличие узкого перешейка на Крымской полуостров требует нестандартного планирования и смелых решений по атакующим действиям. Проблематично вести боевые действия, как на перешейке, так и в горных районах на юге Крыма, - подчеркнул Рыженко.

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