Китай «аннексировал» российский авторынок 2 4.05.2023, 18:31

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Доля машин из КНР приближается к 50%.

В апреле в России с учетом независимого импорта было продано 75 600 новых легковых автомобилей — это в 2,7 раза больше, чем годом ранее, подсчитал «Автостат». Рост не показателен: тогда продажи авто рухнули после девальвации рубля и заморозки российского бизнеса международных автоконцернов.

При этом все очевиднее, что российский рынок захватывают китайские марки — на них пришлось в общей сложности 44% апрельских продаж, а на российские бренды 35%, из них 33% — на Lada.

Lada в апреле оказались в дефиците — в автосалонах не хватает моделей Niva (особенно классической версии Legend — по данным «Автостата» в апреле их было продано на 1000 меньше, чем в марте) и Vesta, рассказывают VPost дилеры. Из-за этого доля Lada на рынке снизилась с 35% в марте до 33% в апреле. Впереди АвтоВАЗ, вероятно, ожидают новые проблемы с комплектующими. Еще ряд иностранных поставщиков отказались работать с заводом, он обещал импортозаместить детали и даже перенес для этого отпуск сотрудникам. Компания сохраняет план производства.

В отсутствие западных брендов (запасы практически распроданы, а новых поставок нет) у потребителей остается практически единственная альтернатива российским маркам — китайские. Этим и объясняется их успех. Китайцы догнали по продажам Lada еще в декабре — тогда на них пришлось по 37% рынка. В следующие месяцы они менялись местами (в марте китайцы были чуть впереди), а в апреле китайские бренды ушли в отрыв.