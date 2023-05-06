Появились первые кадры с места взрыва авто Прилепина 1 6.05.2023, 13:40

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У авто российского писателя-террориста оторвана крыша.

Появились первые кадры с места взрыва автомобиля российского писателя-террориста Захара Прилепина.

У авто оторвана крыша, под ним образовалась воронка.

Как писал сайт Charter97.org, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле. Сработало взрывное устройство под днищем машины. Водитель погиб, Прилепин, как пишут росСМИ, ранен.

Прилепин — известный российский писатель, воевавший в рядах террористов «ДНР». В последнее время — депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия - За правду». Известен своими антиукраинскими заявлениями.

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