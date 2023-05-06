закрыть
6 мая 2023, суббота, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В РФ отчитались о задержании второго подозреваемого в покушении на писателя-террориста Прилепина

8
  • 6.05.2023, 19:25
  • 3,962
В РФ отчитались о задержании второго подозреваемого в покушении на писателя-террориста Прилепина

Его якобы обнаружили во время прочесывания лесополосы.

Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство российского писателя-террориста Захара Прилепина.

«Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Сейчас с задержанным работают оперативники.

В Москве проходят обыски на нескольких адресах, это явочные квартиры, которые указали подозреваемые», сообщил телеграм-канал «112».

Напомним, что в субботу, 6 мая, неизвестные подорвали автомобиль с видным российским пропагандистом Захаром Прилепиным. Это произошло в удаленном районе Нижегородской области, где у Прилепина есть дача.

Известно, что при взрыве погиб водитель и личный охранник пропагандиста, который к тому же оказался бывшим боевиком «ЛНР». Сам же Прилепин находится в тяжелом состоянии.

Примечательно, что Прилепин – не первый видный представитель «русского мира», на которого совершено покушение за последнее время. Ранее были убиты Дарья Дугина, Игорь Мангушев и Владлен Татарский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип