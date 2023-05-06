В РФ отчитались о задержании второго подозреваемого в покушении на писателя-террориста Прилепина

В РФ отчитались о задержании второго подозреваемого в покушении на писателя-террориста Прилепина8
- 6.05.2023, 19:25
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Его якобы обнаружили во время прочесывания лесополосы.
Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство российского писателя-террориста Захара Прилепина.
«Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Сейчас с задержанным работают оперативники.
В Москве проходят обыски на нескольких адресах, это явочные квартиры, которые указали подозреваемые», сообщил телеграм-канал «112».
Напомним, что в субботу, 6 мая, неизвестные подорвали автомобиль с видным российским пропагандистом Захаром Прилепиным. Это произошло в удаленном районе Нижегородской области, где у Прилепина есть дача.
Известно, что при взрыве погиб водитель и личный охранник пропагандиста, который к тому же оказался бывшим боевиком «ЛНР». Сам же Прилепин находится в тяжелом состоянии.
Примечательно, что Прилепин – не первый видный представитель «русского мира», на которого совершено покушение за последнее время. Ранее были убиты Дарья Дугина, Игорь Мангушев и Владлен Татарский.