Польские перевозчики будут блокировать подъезд к грузовому пункту пропуска на границе с Беларусью 8.05.2023, 18:04

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С 9 мая.

Польские перевозчики с 9 мая начнут блокировать движение фур через пункт пропуска «Корощин — Козловичи» на белорусско-польской границе. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Таким образом польские транспортники хотят выразить свое несогласие с «захватом рынка автомобильных грузоперевозок на восток белорусскими и российскими компаниями». Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность белорусских и российских компаний под польским прикрытием и ограничить льготы для украинских перевозчиков.

Блокада терминала «Корощин» начнется в 13.00 по белорусскому времени. Разрешение на протест местные власти им выдали до 9 июня.

Напомним, аналогичная акция польских транспортников 4 мая стартовала вблизи пункта пропуска «Дорохуск» у границы с Украиной. Там польские фуры заблокировали движение и пропускают по одной фуре в час. Это привело к значительному увеличению очереди и времени простоя.

По данным Госпогранкомитета на 16.00 8 мая, в пункте пропуска «Козловичи» выезда в Польшу ожидают 120 большегрузов.

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