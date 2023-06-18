В российском Брянске мощный пожар: горит военный госпиталь 1 18.06.2023, 14:12

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Черный дым заметен в нескольких районах города.

В российском Брянске в воскресенье, 18 июня, вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, горит военный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул в Володарском районе Брянска. Российские СМИ пишут, что горит строящейся госпиталь для ветеранов.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно масштабный. Черный дым заметен в нескольких районах города.

Российские пожарные позже заявили, что огонь локализовали.

Пожары в России

Следует отметить, что в последнее время в России участились пожары. Они происходят как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах РФ.

В частности, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также недавно, 11 июня, в Ростове горел машиностроительный завод «Ростсельмаш». Это один из самых больших заводов в России по производству сельскохозяйственной техники.

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