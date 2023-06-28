NYT: Суровикин мог участвовать в заговоре Пригожина 3 28.06.2023, 8:49

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Российский генерал заранее знал о подготовке военного мятежа.

Генерал Сергей Суровикин, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину, заранее знал, что главарь наемников «Вагнера» Евгений Пригожин планировал военный мятеж.

Об этом сообщает New York Times.

Источники издания в американской разведке пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать действия Пригожина в минувшие выходные, которые представляли самую серьезную угрозу для президента Владимира Путина за его 23 года пребывания у власти.

По словам аналитиков, генерал Суровикин - военачальник, который помог укрепить оборону вдоль линии фронта после прошлогоднего контрнаступления Украины. В январе его сменили на посту высшего командующего, но он сохранил влияние на ведение военных операций и по-прежнему популярен в войсках.

Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны силой. Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие люди, находящиеся у власти, придут ему на помощь.

Путин теперь должен решить, говорят официальные лица, считает ли он, что генерал Суровикин помогал Пригожину, и как он должен реагировать. ФСБ заявила, что снимает с Пригожина и членов его отряда уголовные обвинения в «вооруженном мятеже». Но если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин более непосредственно помогал Пригожину, у него не будет иного выбора, кроме как отстранить его от командования, говорят чиновники и аналитики.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может принять решение оставить генерала Суровикина, если он решит, что имел некоторое представление о Пригожина, но не помогал ему. На данный момент, говорят аналитики, Путин, похоже, намерен свалить мятеж исключительно на Пригожина.

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин все еще жив, несмотря на то, что он захватил крупный российский военный узел и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Американские официальные лица и другие лица на условиях анонимности обсуждали секретные разведданные. Они подчеркнули, что многое из того, что известно Соединенным Штатам и их союзникам, является предварительным. Официальные лица США избегают публичного обсуждения мятежа из-за боязни подкрепить нарратив г Путина о том, что беспорядки были организованы Западом.

Тем не менее, американские официальные лица заинтересованы в распространении информации, подрывающей авторитет генерала Суровикина, которого они считают более компетентным и безжалостным, чем другие члены командования. Его устранение, несомненно, пойдет на пользу Украине, чьи поддерживаемые Западом войска проводят новое контрнаступление, целью которого является попытка отвоевать территорию, захваченную Москвой.

Позиция Сурвикина во время мятежа

Генерал Суровикин высказался против мятежа в пятницу в видео, в котором призывал российские войска в Украине сохранять свои позиции и не присоединяться к восстанию.

«Я призываю вас остановиться, - сказал генерал Суровикин в сообщении, опубликованном в Telegram. Враг только и ждет, когда внутриполитическая ситуация в нашей стране ухудшится».

Но один бывший чиновник назвал это сообщение похожим на «видео с заложниками». По словам бывшего чиновника, язык тела генерала Суровикина свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, который разделял его взгляды на российское военное руководство.

Были и другие признаки разделения лояльности в высших эшелонах власти. Другой российский генерал - генерал-лейтенант Владимир Алексеев - выступил с собственным видеообращением, назвав любые действия против российского государства «ударом в спину страны и президента». Но несколько часов спустя он появился на другом видео, разговаривая с Пригожиным в российском городе Ростове-на-Дону, где боевики Вагнера захватили военные объекты.

«Произошло слишком много странных вещей, которые, на мой взгляд, предполагают наличие сговора, который мы еще не выяснили», - сказал в телефонном интервью бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Подумайте, как легко было взять Ростов, - сказал Макфол. В России везде вооруженная охрана, и вдруг некому что-то сделать?»

Независимые эксперты, а также представители США и их союзников заявили, Пригожин, похоже, полагал, что значительная часть российской армии встанет на его сторону, когда его колонна двинется на Москву.

Пригожин и Суровикин

Пригожин работал с генералом Суровикиным во время российской военной интервенции в Сирии и назвал его самым способным командиром российской армии. Бывшие официальные лица заявили, что генерал Суровикин не поддерживал отстранение Путина от власти, но, по-видимому, согласился с г-ном Пригожиным в том, что г Шойгу и генерал Герасимов должны быть освобождены от должности.

Генерал Суровикин и Пригожин неоднократно критиковали Шойгу и генерала Герасимова за тактику, используемую в Украине. В то время как общие действия российских вооруженных сил в войне широко высмеивались, аналитики считают заслугой генерала Суровикина и Пригожина немногочисленные успехи России.

В случае генерала Суровикина этим ограниченным успехом стал профессионально организованный вывод российских войск из Херсона, где прошлой осенью они почти попали в окружение и были отрезаны от снабжения. Основываясь на перехваченных переговорах, официальные лица США пришли к выводу, что генерал Суровикин представляет бескомпромиссную фракцию генералов, намеревающихся использовать самую жесткую тактику против Украины.

Точно так же вагнеровские наемники Пригожина добились определенных успехов во взятии восточного города Бахмута после девятимесячного упорного сражения. Официальные лица США и военные аналитики говорят, что в боях за Бахмут погибли десятки тысяч солдат, в том числе солдаты «Вагнера», бывшие уголовники, прошедшие небольшую подготовку перед тем, как их отправили на войну. Пригожин часто жаловался, что высокопоставленные представители российской обороны и вооруженных сил не снабжают его войска достаточным количеством оружия.

Вся военная кампания России на Украине характеризовалась сменой генералов. Прошлой осенью, когда генерал Суровикин был назначен руководить действиями российской армии в Украине, он стал вторым человеком, получившим эту должность, заменив генерала, продержавшегося всего месяц. Генерал Суровикин продержался недолго, но за несколько недель у руля показал себя гораздо лучше.

Тем не менее к январю генерал Суровикин был понижен в должности, а Путин передал непосредственное командование войной генералу Герасимову, который пообещал вернуть российские войска в наступление. По словам военных и российских аналитиков, понижение в должности генерала Суровикина многие восприняли как удар по Пригожину.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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