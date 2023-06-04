закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Лукашенко сделали операцию, подтверждающую смертельный диагноз

21
  • 4.06.2023, 8:10
  • 29,276
Политолог: Лукашенко сделали операцию, подтверждающую смертельный диагноз

Диктатора с ДВС-синдромом «резали» в Минске.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал факты, подтверждающие наличие у Лукашенко ДВС-синдрома.

«В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе. По другим данным операцию проводили в Вене.

По некоторым данным в середине мая 2023 года Лукашенко в Минске также была проведена операция предположительно на простате.

ДВС-синдром является одним из признаков проблем с простатой.

Более точную оценку могут дать медики, которую специализируются на данном направлении», — написал Дмитрий Болкунец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников