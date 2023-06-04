Политолог: Лукашенко сделали операцию, подтверждающую смертельный диагноз

Политолог: Лукашенко сделали операцию, подтверждающую смертельный диагноз21
- 4.06.2023, 8:10
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Диктатора с ДВС-синдромом «резали» в Минске.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.
Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал факты, подтверждающие наличие у Лукашенко ДВС-синдрома.
«В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе. По другим данным операцию проводили в Вене.
По некоторым данным в середине мая 2023 года Лукашенко в Минске также была проведена операция предположительно на простате.
ДВС-синдром является одним из признаков проблем с простатой.
Более точную оценку могут дать медики, которую специализируются на данном направлении», — написал Дмитрий Болкунец.