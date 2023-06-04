Политолог: Лукашенко сделали операцию, подтверждающую смертельный диагноз 21 4.06.2023, 8:10

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Диктатора с ДВС-синдромом «резали» в Минске.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал факты, подтверждающие наличие у Лукашенко ДВС-синдрома.

«В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе. По другим данным операцию проводили в Вене.

По некоторым данным в середине мая 2023 года Лукашенко в Минске также была проведена операция предположительно на простате.

ДВС-синдром является одним из признаков проблем с простатой.

Более точную оценку могут дать медики, которую специализируются на данном направлении», — написал Дмитрий Болкунец.

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