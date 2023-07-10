Из-за санкций «Белоруснефть» ищет оборудование в Китае
- 10.07.2023, 9:19
Белорусские нефтяники ездят по КНР.
В результате санкций «Белоруснефть» вынуждена искать оборудование в Китае. Делегация белорусской компании провела 20-дневную поездку в КНР, пишет ее корпоративное издание.
Белорусские нефтяники посетили ряд китайских производителей оборудования для добычи нефти, включая Пекинский завод нефтяного машиностроения. Был проведен его аудит.
В первую очередь белорусских нефтяников интересовали буровые станки тяжелого класса, мобильные установки для бурения боковых стволов и капитального ремонта скважин и другое оборудование, необходимое для добычи трудноизвлекаемых запасов.