Из-за санкций «Белоруснефть» ищет оборудование в Китае 10.07.2023, 9:19

Белорусские нефтяники ездят по КНР.

В результате санкций «Белоруснефть» вынуждена искать оборудование в Китае. Делегация белорусской компании провела 20-дневную поездку в КНР, пишет ее корпоративное издание.

Белорусские нефтяники посетили ряд китайских производителей оборудования для добычи нефти, включая Пекинский завод нефтяного машиностроения. Был проведен его аудит.

В первую очередь белорусских нефтяников интересовали буровые станки тяжелого класса, мобильные установки для бурения боковых стволов и капитального ремонта скважин и другое оборудование, необходимое для добычи трудноизвлекаемых запасов.

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