Как начать жить лучше: японские привычки, которые навсегда перевернут ваш мир 2 13.07.2023, 12:42

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Философия страны выработала множество принципов, улучшающих благосостояние.

Японию по праву считают страной долгожителей. И многие исследователи пытаются раскрыть секреты ее обитателей. Ключ к долголетию ищут, в частности, в их повседневных привычках.

Свои наблюдения на этот счет изложил в книге «25 японских привычек для лучшей жизни» японский автор Масаки Исигуро. OBOZREVATEL рассказывает о 10 основных, которые можно легко интегрировать в свою жизнь прямо сейчас.

Имейте цель

В Японии существует такое филсофское понятие, как икигай. Оно означает ощущение собственного предназначения в жизни и воплощается в разных формах – например, в хобби, любимой работе или в семье. Икигай фокусируется на мелочах, в которых вы наиболее успешны и которые доставляют вам удовольствие и положительно влияют на вашу жизнь и даже жизнь окружающих. Это может быть приготовление вкусных блюд, зарабатывание и расходование денег, постоянное усовершенствование своего дома – что угодно. Поэтому найдите свой кигай и наслаждайтесь им.

Совершенствуйтесь каждый день

В своей работе японцы пользуются принципом кайдзен. Это слово можно перевести как «стремление к постоянному совершенствованию». Жители страны постоянно улучшают процессы, управление и качество продукции. А еще они применяют этот принцип в своей повседневной жизни. При этом процесс усовершенствования они рассматривают как постоянный путь с малыми шагами. Делайте небольшие улучшения в своем пространстве, личности, деятельности, навыках каждый день и уже в скором времени заметите огромные изменения.

Бережно относитесь к ресурсам

Японцы твердо уверены, что эффективное использование материальных и нематериальных активов имеет решающее значение для достижения целей. Поэтому так важно ценить то, что имеешь, бережно относиться к своему имуществу, рационально потреблять и ничего не тратить зря. Используйте свое пространство с умом, наполняйте свою жизнь только тем, что вам нужно, а также не теряйте время и свои таланты.

Заботьтесь о своей энергии

На принципах правильного распределения жизненной энергии ци основывается восточная философия фэн-шуй. Подобный подход жители Японии практикуют во всех областях жизни. Окружение формируют так, чтобы оно вызывало чувство гармонии и покоя, было комфортным, улучшало настроение, а не удручало. Это помогает держать уровень своей внутренней энергии достаточно высоким.

Обращайте внимание на детали

Традиционные японские виды искусства, такие как оригами, икебана или бонсай предполагают большую сконцентрированность на деталях. Важна каждая мелочь – согнешь бумагу на миллиметр не там, и фигурка не получится, неправильно обрежешь растение и оно не вырастет миниатюрным, а то вообще погибнет. Как выяснили более поздние исследования, такая сконцентрированность на мелочах позволяет поддерживать здоровье и молодость мозга.

Всегда ищите качество

Отели и рестораны в Японии работают по принципу омотенаси. Это философия гостеприимства, которая велит относиться к клиенту, как к личному гостю, ставить его немного выше себя и заботиться о том, чтобы он был полностью доволен. При этом важно не ждать благодарности, а делать все от чистого сердца, от желания сделать другого человека счастливым. Такое отношение к себе и окружающим и в повседневной жизни очень хорошо влияет на эмоциональное состояние любого человека.

Находите красоту во всем

Японцы славятся глубоким пониманием эстетики окружающего мира и руководствуются в его восприятии особыми принципами: ваби – наслаждение простотой, саби – любование стариной, следами времени, юген – сосредоточение на ощущениях от созерцания красоты, ябо – наслаждение естественным, грубым, необработанным и прочими. Суть японского подхода к эстетике в том, чтобы искать и находить красоту во всем и радоваться ей.

Принимайте жизнь такой, как она есть

В японской культуре глубоко укоренился принцип спокойно принимать то, что нельзя изменить. Это позволяет не тратить потенциал на излишние волнения, разочарования и страдания. Высвобождается энергия для творчества и созерцания красоты.

Общайтесь с природой

Направление японской философии синрин-йоку (переводится как «лесные ванны», «лесные купания») заключается в погружении в атмосферу первозданной природы. Жители страны выбираются в лес, на берега водоемов и в другие природные места исключительно, чтобы понаблюдать за ними, а не воспользоваться как площадками для отдыха. Исследования показывают, что это позволяет снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить уровень концентрации. Главное при этом не отвлекаться на гаджеты, а полностью отдаваться процессу.

Живите со страстью

Ко всему, что они делают, японцы относятся со страстью. Что угодно, чем вы занимаетесь, должно вызвать у вас эмоциональную отдачу, ведь безразличие плохо влияет на общее самочувствие и уровень внутренней энергии.

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