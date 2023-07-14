ВСУ совершили рывок на Мелитопольском направлении и готовят плацдарм для наступления под Авдеевкой 14.07.2023, 13:28

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Украинские войска значительно продвинулись на Запорожском фронте.

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 1700 метров в сторону Мелитополя на Запорожье. Параллельно другие подразделения защитников готовят плацдарм для расширения наступательных действий на Авдеевском направлении.

На обоих участках фронта враг терпит потери, но в то же время не прекращает артобстрелов наших войск. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Мелитопольское и Бердянское направления

Наступательные действия в сторону Мелитополя продолжают вести подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Кара-Даг» во взаимодействии с Вооруженными силами.

«За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков, артиллерии и шесть авиаударов. Это только за неделю, что прошла», – объяснил Уршалович.

По его словам, оккупанты в это время проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Также представитель НГУ добавил, что гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага и на Бердянском направлении. Там за прошлую неделю войска РФ нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.

Авдеевское направление

Уршалович отметил, что ВСУ отбивают регулярные атаки оккупантов под Авдеевкой и готовят плацдарм для расширения своих наступательных действий.

«Потерь позиций и территорий не допущено. Враг атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий», – пояснил он.

Также добавил, что на Авдеевском направлении гвардейцы с расчета Javelin уничтожили российский танк вместе с экипажем.

Через неделю там украинские воины ликвидировали 58 оккупантов и ранили еще девять российских солдат.

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