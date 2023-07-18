Под Варшавой разбился пассажирский самолет 18.07.2023, 8:23

6,856

Фото: tvn24.pl

Есть погибшие.

Вечером в понедельник, 17 июня, в Польше произошла трагедия. На аэродроме в деревне Хрцинно к северу от Варшавы небольшой пассажирский самолет Cessna 208 B Grand Caravan упал на ангар с людьми. Пять человек скончались на месте, еще пять были ранены и доставлены в больницу, сообщает главное управление Государственной пожарной службы Польши.

Катастрофа произошла на закате солнца во время приземления самолета при плохих погодных условиях. Люди укрылись от налетевшей бури в ангаре. Именно на него и рухнуло судно.

Пять человек скончались на месте, еще пять были ранены и доставлены в больницу, четыре человека, которые участвовали в инциденте, не пострадали. В самолете было три пилота — один погиб, второй ранен, третий остался цел, уточнила представитель пожарной службы, ее слова приводят Wiadomości.

Свидетели катастрофы рассказали TVN24, что погода испортилась очень резко и внезапно. Судя по описанию, самолет сносило ветром еще на взлете.

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Фото: tvn24.pl

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».