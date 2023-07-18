В Москве рельсовозный состав разломал платформу станции 18.07.2023, 9:37

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Потребуется серьезный ремонт.

Рельсовозный состав повредил платформу станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги, сообщают росСМИ.

Грузовой поезд перевозил рельсы, одна из которых съехала во время транспортировки и встала поперек вагона. В результате стальная балка поочередно снесла все колонны, повредила остекление и задела кабину машиниста встречного состава.

На данный момент информации о пострадавших пассажирах нет. Павильону в будущем потребуется серьезный ремонт.

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