В Москве рельсовозный состав разломал платформу станции
- 18.07.2023, 9:37
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Потребуется серьезный ремонт.
Рельсовозный состав повредил платформу станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги, сообщают росСМИ.
Грузовой поезд перевозил рельсы, одна из которых съехала во время транспортировки и встала поперек вагона. В результате стальная балка поочередно снесла все колонны, повредила остекление и задела кабину машиниста встречного состава.
На данный момент информации о пострадавших пассажирах нет. Павильону в будущем потребуется серьезный ремонт.