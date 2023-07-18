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В Москве рельсовозный состав разломал платформу станции

  • 18.07.2023, 9:37
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В Москве рельсовозный состав разломал платформу станции

Потребуется серьезный ремонт.

Рельсовозный состав повредил платформу станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги, сообщают росСМИ.

Грузовой поезд перевозил рельсы, одна из которых съехала во время транспортировки и встала поперек вагона. В результате стальная балка поочередно снесла все колонны, повредила остекление и задела кабину машиниста встречного состава.

На данный момент информации о пострадавших пассажирах нет. Павильону в будущем потребуется серьезный ремонт.

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