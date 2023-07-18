Германия арестовывает машины с российскими номерами 4 18.07.2023, 20:11

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Кто еще в Европе последует ее примеру?

После нескольких арестов легковых автомобилей с российскими номерами в Германии посольство России в Берлине рекомендовало воздержаться от поездок на личных машинах в Европу, ужесточившую санкции против России за вторжение в Украину. Журналисты попытались выяснить, поддержат ли немецкое нововведение другие члены Евросоюза — прежде всего страны, у которых есть сухопутная граница с Россией, пишет ВВС.

О первых арестах и угрозе конфискации стало известно еще в мае, а к июлю таких случаев набралось уже с десяток. О них пострадавшие рассказывали и СМИ, и в своих социальных сетях.

Российские издания «Фонтанка» и РБК выяснили, что немецкая таможня ссылалась на утвержденный еще осенью прошлого года очередной пакет санкций, под который среди прочего попал импорт автомобилей.

Оба СМИ рассказали историю россиянина Ивана Коваля. Он живет в Гамбурге и ездил на Audi Q3 с российскими номерами, пока 1 июня таможня не забрала машину прямо от дома, ссылаясь на санкции.

Издание РБК получило разъяснение от немецкой таможни, в котором говорится: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза».

После еще нескольких подобных случаев российское посольство в Германии предупредило, что конфискацией может не ограничиться.

«Росграждан предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ», — сообщило посольство.

«Аргументы, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — написало посольство и убедительно рекомендовало не приезжать на машинах с российскими номерами «до прояснения ситуации».

Дипломаты обратились за разъяснениями к немецким властям, но пока никаких новых сообщений от посольства на эту тему не было. А на прошлой неделе Ковалю машину вернули, сообщила «Фонтанка».

Юристы и владельцы арестованных машин предполагали, что немцы широко трактуют понятие «импорт» как «ввоз» и включают в него не только торговлю товарами, но любое перемещение собственности через таможенную границу.

Поскольку у Германии нет сухопутной границы с Россией, немедленно возник вопрос о том, не собираются ли последовать ее примеру те страны, через которые в основном въезжают в ЕС автомобили с российскими номерами. Тем более, что санкции ЕС принимаются на уровне блока, однако их трактовка и применение остаются на усмотрение каждой из 27 стран союза.

Позиция Литвы, Латвии и Эстонии

На запросы BBC в таможни Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы по существу дела ответила только литовская.

Она напомнила о запрете перевозить товары по таможенной территории ЕС транспортными средствами, зарегистрированными в России, включая прицепы и полуприцепы. И о том, что из этого запрета есть исключения, прежде всего, транзит в российский анклав Калининград.

«Литовские таможенные органы не задерживают такие транспортные средства. Однако если автомобиль является товаром, ввозить его запрещено», — говорится в ответе минфина Литвы, которому подчиняется таможня.

То есть если автомобиль — не товар, а средство передвижения, причем его хозяев, а не товаров, то арестовывать при пересечении границы не за что. Другое дело — потом. Об этом напомнила таможня Эстонии.

«Например, если гражданин России въезжает в страну на своем автомобиле как турист, то автомобиль декларируется как транспортное средство, которое используется частным образом и может находиться здесь до шести месяцев», — сказала балтийскому порталу Delfi глава отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Эстонии Кюлли Курвитс.

Осенние санкции не имеют обратной силы, напомнила она.

«Российские граждане, имеющие вид на жительство, выданный в Евросоюзе, могут доказать, что они приобрели автомобиль с российскими регистрационными знаками в России до 07.10.2022 и пересекли на нем границу ЕС до 08.01.2023, и в этом случае санкции к этим автомобилям применяться не будут, и им будет разрешен их ввоз в ЕС», — сказала Курвитс.

В соседней Латвии Служба государственных доходов сообщила Delfi, что арест или конфискация личных машин россиян в Латвии не практикуются.

«Физическим лицам, временно въезжающим в Латвию на личном транспортном средстве с номерными знаками, зарегистрированными в РФ, не запрещается пересекать государственную границу», — сообщили чиновники, и напомнили, что санкции запрещают «ввоз в ЕС автомобилей из России для выпуска в свободное обращение».

«Это означает, что ввозить зарегистрированное в РФ собственное транспортное средство в коммерческих целях (для продажи) не разрешается», — цитирует издание ответ таможни.

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