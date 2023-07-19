В Индии выяснили происхождение загадочных обломков на австралийском пляже 19.07.2023, 18:14

1,790

Не НЛО?

Глава индийского космического агентства ISRO С. Соманат заявил, что на пляж Грин Хед вынесло куски ракеты.

О происхождении ракеты пока ничего неизвестно. Она может быть как индийской, так и иностранного производства, говорит Соманат.

Выяснить это можно будет после исследования объекта.

Обломки были обнаружены на побережье неподалеку от Перта в пятницу, 14 июля.

Некоторые считают, что на берег вынесло часть MH370 — самолета, пропавшего без вести у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту.

Но авиационные эксперты вскоре уточнили, что предмет не мог принадлежать коммерческому самолету и, возможно, это был топливный бак ракеты, упавшей в Индийский океан на каком-то этапе.

Возможно, объект был топливным баком PSLV — ракеты-носителя для полярных спутников, которую Индийская организация космических исследований регулярно использует для запуска спутников в космос.

В Индии заявили, что так или иначе фрагменты ракеты не несут опасности для жителей Австралии, пишет ВВС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».