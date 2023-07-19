В Индии выяснили происхождение загадочных обломков на австралийском пляже
- 19.07.2023, 18:14
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Не НЛО?
Глава индийского космического агентства ISRO С. Соманат заявил, что на пляж Грин Хед вынесло куски ракеты.
О происхождении ракеты пока ничего неизвестно. Она может быть как индийской, так и иностранного производства, говорит Соманат.
Выяснить это можно будет после исследования объекта.
Обломки были обнаружены на побережье неподалеку от Перта в пятницу, 14 июля.
Некоторые считают, что на берег вынесло часть MH370 — самолета, пропавшего без вести у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту.
Но авиационные эксперты вскоре уточнили, что предмет не мог принадлежать коммерческому самолету и, возможно, это был топливный бак ракеты, упавшей в Индийский океан на каком-то этапе.
Возможно, объект был топливным баком PSLV — ракеты-носителя для полярных спутников, которую Индийская организация космических исследований регулярно использует для запуска спутников в космос.
В Индии заявили, что так или иначе фрагменты ракеты не несут опасности для жителей Австралии, пишет ВВС.