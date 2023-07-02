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Американский разведчик рассказал, кто из высшего командования РФ лично участвовал в мятеже Пригожина

  • 2.07.2023, 8:55
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Американский разведчик рассказал, кто из высшего командования РФ лично участвовал в мятеже Пригожина

На видео с обращением генерала Суровикина к «вагнеровцам» много интересных деталей.

В день мятежа Евгения Пригожина появилось видео, на котором генерал ВС РФ Сергей Суровикин будто бы обращается к мятежникам, призывая их остановиться, но разведчик Военно-воздушных сил США Дэвид Лонг разглядел кое-то важное в этом обращении, озвучив это вслух.

Опытный американский разведчик предполагает, что Главнокомандующий Воздушно-космическими силами сам принимал участие в бунте «вагнеровцев» с оружием в руках.

Какова степень причастности российского генерала Сергея Суровикина к недавним событиям, в РФ в эфире телеканала «Прямий» рассказал Дэвид Лонг.

Российский военачальник мог быть не только сообщником Пригожина, который помогал в подготовке диверсии, но и непосредственно участвовать в этой военной акции.

Экс-разведчик Военно-воздушных сил США обосновал свое предположение касательно прямого участия Суровикина в мятеже бойцов ЧВК «Вагнер» в России: «Я думаю, что он, скорее всего, участвовал в подготовке всего этого. Это очень интересное видео, которое он выпустил во время этого похода, где он сказал, чтобы Пригожин вернулся. Одно сразу заметно, что у него никаких опознавательных знаков на форме нет и знаки отличия тоже отсутствовали».

Затем Дэвид Лонг поделился еще более интересными умозаключениями, к которым он пришел рассматривая внешний вид Суровикина на вышеупомянутом видео: «Он небритый, и на его ногах лежит автомат. Это очень необычные съемки. Я не знаю, что там творилось. Я думаю, что он лично во всем участвовал».

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