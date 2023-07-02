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Под Мелитополем взорвали крупную военную базу РФ

  • 2.07.2023, 14:59
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Под Мелитополем взорвали крупную военную базу РФ

Российская ПВО оказалась «дырявой».

У российских оккупантов в районе поселка Семеновка под Мелитополем вечером 1 июля произошла новая «бавовна». Взрыв раздался на крупной вражеской базе, которую оккупанты обустроили на захваченной ферме.

Об этом 2 июля сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что «бавовна» произошла около 19:30.

«Вчера примерно в 19:30 в Мелитополе раздался один мощный взрыв, который слышали жители всего города. Взрыв произошел на севере нашего города, у поселка Семеновка, там, где враг захватил ферму, и именно на этой ферме была расположена одна из военных баз врага», – сообщил Федоров.

По его словам, также вчера мелитопольцы стали свидетелями работы «дырявой» ПВО оккупантов.

«На сегодняшний день мы не имеем информации, но к сожалению, обычно после работы вражеской ПВО страдает наша гражданская инфраструктура и наши гражданские жители, потому что ПВО врага размещено непосредственно в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями нашего города», – рассказал мэр Мелитополя.

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